МВФ заявляет о возможности расширенного финансирования для Украины

В Международном валютном фонде заявили об "очень хорошем прогрессе" в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF) для страны. Официальное заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой размещено на сайте фонда.

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Она озвучила условия, выполнение которых позволит увеличить ранее договоренное финансирование (больше ныне оговоренных $5,5 млрд).

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", - подчеркнула Георгиева.

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"Антиколомойский" законопроект прямо касается судебных процессов, инициированных экс-собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым против национализации банка.

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