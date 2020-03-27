МВФ заявляет о возможности расширенного финансирования для Украины

В Международном валютном фонде заявили об "очень хорошем прогрессе" в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF) для страны. Официальное заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой размещено на сайте фонда.
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Она озвучила условия, выполнение которых позволит увеличить ранее договоренное финансирование (больше ныне оговоренных $5,5 млрд).
"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", - подчеркнула Георгиева.
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"Антиколомойский" законопроект прямо касается судебных процессов, инициированных экс-собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым против национализации банка.
- Financial Times пишет, что МВФ может увеличить размер помощи Украине до $8 млрд, если там примут "антиколомойский" закон; тогда также появится возможность получить еще $1 млрд от Всемирного банка, Евробанка реконструкции и развития и Евросоюза.
- В Раду уже внесен этот законопроект №3260. Вот его суть.
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В первой версии законопроекта 2571 также устанавливалась конкретная формула “реального убытка” (обязательства за вычетом капитала, взвешенного на качество активов). Собственник банка должен сам обратиться к аудитору, чтобы доказать такой убыток. От этой позиции авторы отказались. Подробнее о том, как писали этот документ и зачем он нужен - здесь >>>.
- Рада была близка к голосованию сокращенной версии законопроекта 2571 в начале февраля, но тогда доработанную версию авторства главы финкомитета Даниила Гетманцева не одобрил МВФ. Детали здесь >>>.
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Принятие закона входит в число prior actions, которые Украина должна выполнить для получения новой программы МВФ. Сейчас Украина претендует на расширенную помощь МВФ из-за пандемии коронавируса.
- Депутаты из орбиты олигарха Игоря Коломойского (Александр Дубинский, Игорь Палица, Ольга Василевская-Смаглюк и др.) подали альтернативные версии законопроекта.
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Евгений Пилипенко