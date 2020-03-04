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На что ушло 448 млрд грн. Аудит Пенсионного фонда начнется в апреле

На что ушло 448 млрд грн. Аудит Пенсионного фонда начнется в апреле
04.03.2020, 17:46

Аудит Пенсионного фонда продлиться с апреля по октябрь 2020 года

Аудит Пенсионного фонда начнется в апреле 2020 года и продлится до октября. Об этом на своей странице в Facebook заявила и.о. министра социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, аудит, планируемый еще с 2017 года, будет профессиональным, независимым и международным.

"Именно такой должна быть проверка учреждения с бюджетом почти 448 млрд грн, 5,3 млрд из которых идут на административные расходы", - подчеркнула министр.

Соколовская отметила, что сейчас Минсоцполитики завершает конкурс среди четырех компаний, которые подали финансовые и технические предложения по аудиту Фонда: Эрнст энд Янг, PwC Украина, Объединение компаний в составе CIVITTA UAB (Литва), ЕЙЧ ЭЛ БИ ЮКРЕЙН.

В министерстве по итогам аудита ожидают получить оценку финансового состояния и информационной системы ПФУ, а также рекомендацию по оптимизации административных расходов.

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Яковенко Катерина
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