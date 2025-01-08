На финансовом рынке появилось пять новых компаний за месяц. Ушли 21 – НБУ

За год количество участников небанковского финансового рынка сократилось на 295 компаний

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Количество участников небанковского финансового рынка в декабре 2024 года уменьшилось до 876 с 892 в ноябре. В частности, на рынок вышли пять новых компаний, 21 исключили из реестров, сообщает пресс-служба Национального банка.

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На конец декабря 2023 года на небанковском рынке Украины работала 1171 компания.

По состоянию на 1 января 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

479 финансовых компаний (было 489);

55 страховщиков non-life (было 57), 10 life-страховщиков (было 11), один страховщик с особым статусом;

109 ломбардов (было 111);

104 кредитных союза (было 108);

один лизингодатель (без изменений);

44 страховых брокера (было 43);

73 коллекторских компаний (было 71).

Количество банковских групп на рынке сократилось с 16 до 15, при этом количество небанковских финансовых групп на рынке увеличилось с 31 до 40.

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 16), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

На рынке финансовых платежных услуг без изменений работают:

18 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк – эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (было 50) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).