На фінансовому ринку з'явилося п'ять нових компаній за місяць. Пішли 21 – НБУ
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у грудні 2024 року зменшилася до 876 з 892 у листопаді. Зокрема, на ринок вийшли п'ять нових компаній, 21 виключили з реєстрів, повідомляє пресслужба Національного банку.
На кінець грудня 2023 року на небанківському ринку України працювала 1171 компанія.
Станом на 1 січня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
- 479 фінансових компаній (було 489);
- 55 страховиків non-life (було 57), 10 life-страховиків (було 11), один страховик з особливим статусом;
- 109 ломбардів (було 111);
- 104 кредитні спілки (було 108);
- один лізингодавець (без змін);
- 44 страхові брокери (було 43);
- 73 колекторських компаній (було 71).
Кількість банківських груп на ринку скоротилася з 16 до 15, причому кількість небанківських фінансових груп на ринку збільшилася з 31 до 40.
На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (було 16), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).
На ринку фінансових платіжних послуг без змін працюють:
- 18 платіжних установ;
- 12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг;
- один банк – емітент електронних грошей;
- один оператор поштового зв'язку.
До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 50) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).
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