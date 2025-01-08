На фінансовому ринку з'явилося п'ять нових компаній за місяць. Пішли 21 – НБУ
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Кількість учасників небанківського фінансового ринку у грудні 2024 року зменшилася до 876 з 892 у листопаді. Зокрема, на ринок вийшли п'ять нових компаній, 21 виключили з реєстрів, повідомляє пресслужба Національного банку.

На кінець грудня 2023 року на небанківському ринку України працювала 1171 компанія.

Станом на 1 січня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

  • 479 фінансових компаній (було 489);
  • 55 страховиків non-life (було 57), 10 life-страховиків (було 11), один страховик з особливим статусом;
  • 109 ломбардів (було 111);
  • 104 кредитні спілки (було 108);
  • один лізингодавець (без змін);
  • 44 страхові брокери (було 43);
  • 73 колекторських компаній (було 71).

Кількість банківських груп на ринку скоротилася з 16 до 15, причому кількість небанківських фінансових груп на ринку збільшилася з 31 до 40.

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (було 16), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

На ринку фінансових платіжних послуг без змін працюють:

  • 18 платіжних установ;
  • 12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг;
  • один банк – емітент електронних грошей;
  • один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 50) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

На фінансовому ринку з'явилося п'ять нових компаній за місяць. Пішли 21 – НБУ
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