Чистка фінансового ринку збавляє темп: за місяць припинили роботу лише п'ять компаній — НБУ

За останні пів року з небанківського ринку йшли від 20 до 30 компаній на місяць

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Кількість учасників небанківського фінансового ринку у листопаді зменшилась на п'ять компаній до 892. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За останні пів року з небанківського ринку йшли від 20 до 30 компаній на місяць. Зокрема у жовтні – 29, вересні – 20, у серпні – 17 компаній, у липні – 27, у червні фінансовий ринок залишили 24 компанії та один банк, у травні – 31 компанія.

Станом на 1 грудня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

489 фінансових компаній (було 492)

57 страховиків non-life (було 58), 11 life-страховиків (без змін) та один страховик зі спеціальним статусом

111 ломбардів (без змін)

108 кредитних спілок (було 109)

1 лізингодавець (без змін)

43 страхові брокери (без змін)

71 колекторська компанія (без змін).

Крім того, на ринку визнано 16 банківських груп (без змін) та 31 небанківську фінансову групу (було 30).

Також на платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (кількість не змінилося), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

Ринок постачальників фінансових платіжних послуг не змінився. Там і далі працюють:

18 платіжних установ

12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг

один банк – емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (без змін) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

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