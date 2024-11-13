На ринку фінансових послуг залишилося менше ніж 900 компаній. Зникають колектори — НБУ

За місяць з ринку пішли відразу чотири колекторські компанії

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Кількість учасників небанківського фінансового ринку у жовтні зменшилася на 29 компаній — до 897 з 926 у вересні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Кількість банків залишилася незмінною – 62.

Станом на 1 листопада на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

492 фінансові компанії (було 509);

58 страховиків non-life (було 64), 11 life-страховиків (без змін) та один страховик зі спеціальним статусом;

111 ломбардів (було 113);

109 кредитних спілок (було 110);

один лізингодавець (без змін);

43 страхові брокери (було 42);

71 колекторська компанія (було 75).

На ринку визнано 16 банківських груп (було 18) та 30 небанківських фінансових груп (без змін).

Також на платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (було 15).

Ринок фінансових платіжних послуг не змінився. На ньому діють:

18 платіжних установ;

12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг;

один банк – емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (було 48) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

За три квартали 2024 року чистий прибуток банків зріс до 118 млрд грн. Заробляють на кредитах та ОВДП.

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