Чистий прибуток банків зріс до 118 млрд грн. Заробляють на кредитах і ОВДП — НБУ

Банки заплатили 35 млрд грн податку на прибуток за три квартали 2024 року

Фото: пресслужба НБУ

Платоспроможні банки в Україні отримали 118 млрд грн чистого прибутку за дев'ять місяців 2024 року. Дані опублікував Національний банк.

За вересень чистий прибуток банків збільшився на 12 млрд грн.

Головним фактором прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі, враховуючи зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП, пояснюють у НБУ.

У третьому кварталі усереднена прибутковість кредитів і портфеля ОВДП практично стабілізувалася, а обсяги таких інструментів продовжили зростати. Так, обсяг валового гривневого портфеля наданих клієнтам кредитів з початку 2024 року зріс на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), обсяг вкладень в ОВДП – на 21,1%.

За підсумками дев'яти місяців 2024 року лише вісім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 342 млн грн. Переважно це заклади з неефективними бізнес-моделями й низкою проблем.

Зі зростанням фінансових результатів збільшилися й обсяги виплати банками податку на прибуток – 35 млрд грн за дев'ять місяців.

Рентабельність капіталу банків склала 45,8% за звітний період, що нижче за аналогічний показник попереднього року (56,9%). У разі набрання чинності закону, що передбачає 50% податок на прибуток банків у 2024 році, рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%. Це уповільнить накопичення банками капіталу для посилення своєї стійкості та подальшого кредитування економіки, зазначають у НБУ.