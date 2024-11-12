Чистая прибыль банков выросла до 118 млрд грн. Зарабатывают на кредитах и ОВГЗ — НБУ

Банки заплатили 35 млрд грн налога на прибыль за три квартала 2024 года

Фото: пресс-служба НБУ

Платежеспособные банки в Украине получили 118 млрд грн чистой прибыли за девять месяцев 2024 года. Данные опубликовал Национальный банк.

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За сентябрь чистая прибыль банков увеличилась на 12 млрд грн.

Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ, объясняют в НБУ.

В третьем квартале усредненная доходность кредитов и портфеля ОВГЗ практически стабилизировалась, а объемы таких инструментов продолжили увеличиваться. Так, объем валового гривневого портфеля предоставленных клиентам кредитов с начала 2024 года вырос на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), объем вложений в ОВГЗ – на 21,1%.

По итогам девяти месяцев 2024 только восемь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 342 млн грн. Преимущественно это учреждения с неэффективными бизнес-моделями и рядом проблем.

С ростом финансовых результатов увеличились и объемы выплаты банками налога на прибыль – 35 млрд грн за девять месяцев.

Рентабельность капитала банков составила 45,8% за отчетный период, что ниже аналогичного показателя предыдущего года (56,9%). В случае вступления в силу закона, предусматривающего 50% налог на прибыль банков в 2024 году, рентабельность капитала в секторе снизится до около 30%. Это замедлит накопление банками капитала для усиления своей устойчивости и дальнейшего кредитования экономики, указывают в НБУ.