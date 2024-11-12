Чистая прибыль банков выросла до 118 млрд грн. Зарабатывают на кредитах и ОВГЗ — НБУ
Платежеспособные банки в Украине получили 118 млрд грн чистой прибыли за девять месяцев 2024 года. Данные опубликовал Национальный банк.
За сентябрь чистая прибыль банков увеличилась на 12 млрд грн.
Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ, объясняют в НБУ.
В третьем квартале усредненная доходность кредитов и портфеля ОВГЗ практически стабилизировалась, а объемы таких инструментов продолжили увеличиваться. Так, объем валового гривневого портфеля предоставленных клиентам кредитов с начала 2024 года вырос на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), объем вложений в ОВГЗ – на 21,1%.
По итогам девяти месяцев 2024 только восемь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 342 млн грн. Преимущественно это учреждения с неэффективными бизнес-моделями и рядом проблем.
С ростом финансовых результатов увеличились и объемы выплаты банками налога на прибыль – 35 млрд грн за девять месяцев.
Рентабельность капитала банков составила 45,8% за отчетный период, что ниже аналогичного показателя предыдущего года (56,9%). В случае вступления в силу закона, предусматривающего 50% налог на прибыль банков в 2024 году, рентабельность капитала в секторе снизится до около 30%. Это замедлит накопление банками капитала для усиления своей устойчивости и дальнейшего кредитования экономики, указывают в НБУ.
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