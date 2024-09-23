Чистая прибыль банков превысила 100 млрд грн с начала года

Фото: пресс-служба НБУ

Чиста прибыль банков в Украине составила 106,1 млрд грн в январе-августе 2024 года, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка.

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За 2023 год банки получили 82,3 млрд чистой прибыли, уплатив 73,5 млрд грн налога на прибыль.

За восемь месяцев 2024 года чистые процентные доходы банков составили 152,78 млрд грн (+18,2%). Рентабельность банковского капитала (чистая прибыль к собственному капиталу банков) на 1 сентября 2024 года – 47,2% (до полномасштабной войны на 1 сентября 2021 – 32,3%). Норматив достаточности регулятивного капитала – 16,15% (к концу 2024 года должно быть не менее 8,5%).

За этот период банкам начисли 30,7 млрд грн налога на прибыль, что почти столько же, как за 2017-2022 годы вместе взятые.

"Основываясь, в том числе на этих показателях, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 11416-д, содержащий норму о налогообложении прибыли банков по ставке 50% (вместо 25%. – Ред.) за 2024 год", — написал Гетманцев в соцсетях.

Против повышения налога выступал глава НБУ Андрей Пышный, назвав такой шаг "рискованным".

Источник: Даниил Гетманцев/telegram

Гетманцев признает что решение о повышении налога на прибыль банков не является оптимальным, потому что будет влиять на капитал банков. Но, по его мнению, проблемы с капиталом отдалены и могут возникнуть в следующем году у нескольких государственных банков. В то время как потребность в финансировании сектора безопасности и обороны немедленна, деньги нужны на сегодня.

"Банки продолжают получать львиную долю процентных доходов от безрисковых сделок с государственными ценными бумагами. Я не вижу оснований, которые изменили бы такое положение вещей по крайней мере до конца этого года", — резюмировал Гетманцев.

Источник: НБУ

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