Чистий прибуток банків перевищив 100 млрд грн з початку року

Фото: пресслужба НБУ

Чистий прибуток банків в Україні становив 106,1 млрд грн у січні-серпні 2024 року, що на 11,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев із посиланням на дані Національного банку.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За 2023 рік банки отримали 82,3 млрд чистого прибутку, сплативши 73,5 млрд грн податку на прибуток.

За вісім місяців 2024 року чисті процентні доходи банків становили 152,78 млрд грн (+18,2%). Рентабельність банківського капіталу (чистий прибуток до власного капіталу банків) на 1 вересня 2024 року – 47,2% (до повномасштабної війни на 1 вересня 2021 року – 32,3%). Норматив достатності регулятивного капіталу – 16,15% (до кінця 2024 року має бути не менше 8,5%).

За цей період банкам нарахували 30,7 млрд грн податку на прибуток, що майже стільки ж, як за 2017-2022 роки разом узяті.

"Ґрунтуючись, зокрема на цих показниках, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 11416-д, що містить норму про оподаткування прибутку банків за ставкою 50% (замість 25%. – Ред.) за 2024 рік", – написав Гетманцев у соцсмережах.

Проти підвищення податку виступав голова НБУ Андрій Пишний, назвавши такий крок "ризикованим".

Джерело: Данило Гетманцев/telegram

Гетманцев визнає, що рішення про підвищення податку на прибуток банків не є оптимальним, тому що впливатиме на капітал банків. Але, на його думку, проблеми з капіталом віддалені й можуть виникнути наступного року у кількох державних банків. Тоді як потреба у фінансуванні сектора безпеки та оборони є негайною, гроші потрібні на сьогодні.

"Банки продовжують отримувати левову частку процентних доходів від безризикових операцій з державними цінними паперами. Я не бачу підстав, які б змінили такий стан речей принаймні до кінця цього року", — резюмував Гетманцев.

Джерело: НБУ

Читайте також: Хто увійшов до рейтингу найприбутковіших банків у 2024 році.