На рынке финансовых услуг осталось меньше 900 компаний. Уходят коллекторы — НБУ
Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось на 29 компаний — до 897 с 926 в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Количество банков осталось неизменным – 62.
По состоянию на 1 ноября на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 492 финансовые компании (было 509);
- 58 страховщиков non-life (было 64), 11 life-страховщиков (без изменений) и один страховщик со специальным статусом;
- 111 ломбардов (было 113);
- 109 кредитных союзов (было 110);
- один лизингодатель (без изменений);
- 43 страховых брокера (было 42);
- 71 коллекторская компания (было 75).
На рынке признано 16 банковских групп (было 18) и 30 небанковских финансовых групп (без изменений).
Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (было 15).
Рынок финансовых платежных услуг не изменился. На нем действуют:
- 18 платежных учреждений;
- 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
- один банк – эмитент электронных денег;
- один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (было 48) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).
- За три квартала 2024 года чистая прибыль банков выросла до 118 млрд грн. Зарабатывают на кредитах и ОВГЗ.
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