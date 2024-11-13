На рынке финансовых услуг осталось меньше 900 компаний. Уходят коллекторы — НБУ

За месяц с рынка ушло сразу четыре коллекторские компании

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Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось на 29 компаний — до 897 с 926 в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Количество банков осталось неизменным – 62.

По состоянию на 1 ноября на рынке небанковских финансовых услуг работали:

492 финансовые компании (было 509);

58 страховщиков non-life (было 64), 11 life-страховщиков (без изменений) и один страховщик со специальным статусом;

111 ломбардов (было 113);

109 кредитных союзов (было 110);

один лизингодатель (без изменений);

43 страховых брокера (было 42);

71 коллекторская компания (было 75).

На рынке признано 16 банковских групп (было 18) и 30 небанковских финансовых групп (без изменений).

Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (было 15).

Рынок финансовых платежных услуг не изменился. На нем действуют:

18 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк – эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (было 48) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

За три квартала 2024 года чистая прибыль банков выросла до 118 млрд грн. Зарабатывают на кредитах и ОВГЗ.

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