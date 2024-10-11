С небанковского финансового рынка ушло еще 20 компаний за месяц — НБУ
Количество участников небанковского финансового рынка в сентябре уменьшилось на 20 компаний — до 926. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В предыдущем месяце с небанковского рынка ушло 17 компаний, в июле – 27, в июне финансовый рынок покинули 24 компании и один банк, в мае – 31 компания.
По состоянию на 1 октября 2024 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 509 финансовых компаний (в сентябре было 525);
- 64 страховщика non-life (было 66), 11 life-страховщиков (количество не изменилось);
- один страховщик со специальным статусом, 113 ломбардов (было 114);
- 110 кредитных союзов (было 111);
- один лизингодатель (количество не изменилось);
- 42 страховых брокера (количество не изменилось) и 75 коллекторских компаний (количество не изменилось).
Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (количество не изменилось) и 30 небанковских финансовых групп (было 31).
Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (без изменений), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).
Количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:
- 18 платежных учреждений;
- 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
- один банк – эмитент электронных денег;
- один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (без изменений) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).
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