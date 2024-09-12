Рынок финансовых услуг теряет игроков: за месяц ушло еще 17 компаний
Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось до 946 с 963 в июле. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
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В июне финансовый рынок покинули 24 компании и один банк, в мае – 31 компания.
Количество банков в августе не изменилось – 62. Также на небанковский рынок вышла госкомпания АО "Фонд декарбонизации Украины".
По состоянию на 31 августа на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 525 финансовых компаний (было 537)
- 66 страховщиков non-life (было 69), 11 life-страховщиков (было 12), один страховщик с особым статусом
- 114 ломбардов (без изменений)
- 111 кредитных союзов (было 114)
- 1 лизингодатель (без изменений)
- 42 страховых брокера (было 40)
- 75 коллекторских компаний (без изменений).
Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (без изменений) и 31 небанковская финансовая группа (было 30).
На платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 17), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).
Количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают: 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право оказывать платежные услуги, один банк–эмитент электронных денег, один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (было 45) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).
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