З небанківського фінансового ринку пішло ще 20 компаній за місяць — НБУ

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Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні зменшилася на 20 компаній — до 926. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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У попередньому місяці з небанківського ринку пішло 17 компаній, в липні – 27, у червні фінансовий ринок залишили 24 компанії та один банк, у травні – 31 компанія.

Станом на 1 жовтня 2024 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

509 фінансових компаній (у вересні було 525);

64 страховики non-life (було 66), 11 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом, 113 ломбардів (було 114);

110 кредитних спілок (було 111);

один лізингодавець (кількість не змінилася);

42 страхові брокери (кількість не змінилася) та 75 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 30 небанківських фінансових груп (було 31).

Також на платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (без змін), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

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Кількість постачальників фінансових платіжних послуг не змінилася. На ринку працюють:

18 платіжних установ;

12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг;

один банк – емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (без змін) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).