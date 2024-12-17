Чистка финансового рынка сбавляет темп: за месяц прекратили работу только 5 компаний — НБУ

За последние полгода с небанковского рынка уходили от 20 до 30 компаний в месяц

Фото: depositphotos.com

Количество участников небанковского финансового рынка в ноябре уменьшилось на пять компаний до 892. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

За последние полгода с небанковского рынка уходили от 20 до 30 компаний в месяц. В частности в октябре – 29, в сентябре – 20, в августе – 17 компаний, в июле – 27, в июне финансовый рынок покинули 24 компании и один банк, в мае – 31 компания.

По состоянию на 1 декабря на рынке небанковских финансовых услуг работали:

489 финансовых компаний (было 492)

57 страховщиков non-life (было 58), 11 life-страховщиков (без изменений) и один страховщик со специальным статусом

111 ломбардов (без изменений)

108 кредитных союзов (было 109)

1 лизингодатель (без изменений)

43 страховых брокера (без изменений)

71 коллекторская компания (без изменений).

Кроме того, на рынке признано 16 банковских групп (без изменений) и 31 небанковская финансовая группа (было 30).

Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

Рынок поставщиков финансовых платежных услуг не изменился. Там и дальше работают:

18 платежных учреждений

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг

один банк – эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (без изменений) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

Читайте также: Потеря доверия и повышение кредитных ставок. Что ждать от нового налога для банков