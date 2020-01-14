Минфин привлек первые в этом году миллиарды от ОВГЗ

Министерство финансов на первом в этом году аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 6 млрд грн, сообщает пресс-служба министерства.

В частности, по итогам аукциона для финансирования госбюджета привлечено под 3-месячные ОВГЗ 522,9 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 570,3 млн грн, 2-летние ОВГЗ - 1,7 млрд, 4-летние ОВГЗ – 3,2 млрд грн). При этом общий спрос превысил 25,2 млрд грн (почти в четыре раза), отмечают в Минфине

Средневзвешенная доходность 4-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 102 базисных пункта и составила 9,88%. Доходность 3-месячных бумаг составила 10,73% (уменьшение на 105 бп), 1-летних - 10,18% (уменьшение на 124 бп), 2-летних - 10,04% (уменьшение на 96 бп).

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