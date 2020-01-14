Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минфин привлек первые в этом году миллиарды от ОВГЗ

Минфин привлек первые в этом году миллиарды от ОВГЗ
14.01.2020, 18:01

Инвесторам предложили гривневые гособлигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года

Министерство финансов на первом в этом году аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 6 млрд грн, сообщает пресс-служба министерства.

В частности, по итогам аукциона для финансирования госбюджета привлечено под 3-месячные ОВГЗ 522,9 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 570,3 млн грн, 2-летние ОВГЗ - 1,7 млрд, 4-летние ОВГЗ – 3,2 млрд грн). При этом общий спрос превысил 25,2 млрд грн (почти в четыре раза), отмечают в Минфине

Средневзвешенная доходность 4-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 102 базисных пункта и составила 9,88%. Доходность 3-месячных бумаг составила 10,73% (уменьшение на 105 бп), 1-летних - 10,18% (уменьшение на 124 бп), 2-летних - 10,04% (уменьшение на 96 бп).

Читайте также: "Пирамида ОВГЗ": в НБУ пояснили, почему это неправда

 

Напишите нам
Минфин ОВГЗ
Комментарии
Последние новости
 