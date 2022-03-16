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На спецсчете НБУ на поддержку армии осталось 47 млн грн. Использовано около 12 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 13:02
На спецсчете НБУ на поддержку армии осталось 47 млн грн. Использовано около 12 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 47 млн грн по состоянию на 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 11,8 млрд грн. 

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Из них на нужды Национальной гвардии Украины – 950 млн грн. 

На нужды Национальной полиции Украины – 1,65 млрд грн. 

На нужды Министерства обороны Украины – 8,22 млрд грн. 

На нужды Государственной пограничной службы – 980,2 млн грн.  

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 11,8 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 3,4 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.  

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Франции, Канады, Австралии и многих стран мира).  

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты. 

Остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет 267 млн грн по состоянию на 16 марта. Именно такая сумма была перечислена на счет со дня его открытия, 1 марта 2022 года.  

В частности, почти 131 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.  

Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытым НБУ для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины. 

Для помощи гражданам, пострадавшим от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты:

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Роман Брыль
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гуманитарная помощь нацбанк Минсоцполитики поддержка армии спецсчет
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