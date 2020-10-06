На выплату по госгарантиям в 2021 году хотят потратить из бюджета 5 млрд грн

Проектом закона о государственном бюджете на 2021 год предусматриваются расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств на сумму 4,9 млрд грн. Об этом сообщается в отчете Министерства финансов о фискальных рисках, который прилагается к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год".

"Рост уровня дефицита государственного бюджета с 2% ВВП в 2019 году до утвержденных 7,5% на 2020 год и плановых 6% в 2021 году, а также продолжение тенденции недовыполнение плана приватизации неизбежно ведут к росту объема государственных заимствований, и, как следствие, объема государственного долга и расходов на его обслуживание", – сообщается в отчете Минфина.

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В проекте госбюджета ожидаются выплаты по займам ГП Киевский бронетанковый завод – 82,6 млн грн, ГП Шепетовский ремонтный завод – 292,3 млн грн, ГП Житомирский бронетанковый завод – 921,8 млн грн, ГП Львовский бронетанковый завод – 267,6 млн грн, ЗАО "Кузня на Рыбальском" – 43,1 млн грн, ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) – 3,3 млрд грн.

Минфин в 2020 году уже делал выплаты по кредитам нескольких предприятий.

Так, в I полугодии государством уже выплачено 205 млн грн по обязательствам АО "Лисичанскуголь" по кредиту, выданному Государственным банком развития КНР в декабре 2011 года. В июле Минфин выплатил 101 млн грн по кредиту Укрэксимбанку ЗАО "Кузня на Рыбальском".

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Сергей Чигирь

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