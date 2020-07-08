Начальник Одесской таможни оспаривает в суде свое увольнение

В мае уволены девять руководителей региональных таможен. Среди них и начальника Одесской таможни Грибанов

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск от Михаила Грибанова, который просит восстановить его в должности начальника Одесской таможни. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Ответчиком указана Государственная таможенная служба, третьими лицами - Одесская таможня и Министерство финансов.

Отмечается, что в исковых требованиях Гибанов просит суд признать противоправным и отменить приказ Гостаможслужбы от 22 мая 2020 года о его увольнении. В то же время, экс-чиновник просит суд восстановить его в должности начальника Одесской таможни.

В ОАСК решается вопрос об открытии производства по этому административному иску.

15 мая Минфин сообщил об увольнении руководителей восьми таможен . Глава Одесской таможни получил предупреждение об увольнении. Тогда министр финансов Сергей Марченко объяснил, что увольнения являются следствием неэффективности работы.

увольнении руководителей восьми таможен Через несколько дней в Гостаможслужбе заявили, что уволенных руководителей перевели на другие должности, вместо них назначили новых людей, а конкурс пообещали провести после карантина.

24 апреля Кабмин уволил руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова . Также уволены их заместители. В Минфине прокомментировали, что Нефьодов и Верланов "оказались неспособными выполнять возложенные на них задачи" и "потеряли доверие людей".

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Анна Андреева

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