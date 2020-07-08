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Начальник Одесской таможни оспаривает в суде свое увольнение

08.07.2020, 13:26
Начальник Одесской таможни оспаривает в суде свое увольнение - Фото
Окружной админсуд Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В мае уволены девять руководителей региональных таможен. Среди них и начальника Одесской таможни Грибанов

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск от Михаила Грибанова, который просит восстановить его в должности начальника Одесской таможни. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Ответчиком указана Государственная таможенная служба, третьими лицами - Одесская таможня и Министерство финансов.

Отмечается, что в исковых требованиях Гибанов просит суд признать противоправным и отменить приказ Гостаможслужбы от 22 мая 2020 года о его увольнении. В то же время, экс-чиновник просит суд восстановить его в должности начальника Одесской таможни.

В ОАСК решается вопрос об открытии производства по этому административному иску.

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Анна Андреева
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