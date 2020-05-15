Реформа таможни. Уволены 50% руководителей

Сегодня, 15 мая, на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии Министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова уволены руководители восьми таможен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В частности решение принято об увольнении руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Кроме того, руководитель Одесской таможни получил предупреждение об увольнении.

Министр финансов подчеркнул, что держит под личным контролем реализацию реформы таможни и получает информацию из Гостаможслужбы и от бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Марченко напомнил, что на коллегии несколько недель назад озвучил свои ожидания от реформы и поставил конкретные задачи.

"Сегодняшняя коллегия уже не о планах и задачах, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены", - подчеркнул Марченко.

Он отметил, что кадровые ротации будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом "с высококвалифицированными и добросовестными работниками".

При этом он добавил, что надлежащие условия труда будут обеспечены тем таможенникам, "которые пройдут этот жесткий, но справедливый отбор".