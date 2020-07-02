Начислять штрафы по кредитам в карантин запрещено. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина. Об этом сообщает Офис президента.

Закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения. Документ вносит соответствующие изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

16 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3297, который запрещает начислять штрафы по кредитам во время коронавирусного карантина.

В марте был принят законопроект №3220, которым банкам рекомендовали не штрафовать должников по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля. Срок действия этих норм хотели продлить еще на два месяца.

Так называемые кредитные каникулы, в соответствии с рекомендациями НБУ, заемщикам предложили около 30 банков. Именно кредитные учреждения принимали окончательное решение по поводу предоставлений "кредитных каникул".