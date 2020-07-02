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Начислять штрафы по кредитам в карантин запрещено. Зеленский подписал закон

Начислять штрафы по кредитам в карантин запрещено. Зеленский подписал закон
02.07.2020, 09:16

Закон предусматривает запрет на штрафы и пени по кредитам не только во время карантина, но и в течение 30 дней после его завершения

Президент Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина. Об этом сообщает Офис президента.

Закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения. Документ вносит соответствующие изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

  • 16 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3297, который запрещает начислять штрафы по кредитам во время коронавирусного карантина.
  • В марте был принят законопроект №3220, которым банкам рекомендовали не штрафовать должников по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля. Срок действия этих норм хотели продлить еще на два месяца.
  • Так называемые кредитные каникулы, в соответствии с рекомендациями НБУ, заемщикам предложили около 30 банков. Именно кредитные учреждения принимали окончательное решение по поводу предоставлений "кредитных каникул".
Анна Андреева
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Владимир Зеленский карантин коронавирус кредитные каникулы штрафы по кредитам
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