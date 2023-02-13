Налоговая амнистия подходит к концу. Украинцы успели задекларировать 6,2 млрд грн

В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали 6,2 млрд грн, сумма одноразового сбора составила 379,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма одноразового сбора составила 246,6 млн грн.

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Кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц завершится в конце февраля.

В налоговой призывают граждан не медлить и воспользоваться возможностью легализовать активы, с которых на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.

Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить

15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. В бюджет поступило 1,5 млн грн за первые три недели действия налоговой амнистии. 21 декабря 2021 года налоговая амнистия собрала первый миллиард гривен. Отметка в 6 млрд грн была преодолена в начале января 2023 года.

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Роман Бриль

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