Налоговая амнистия подходит к концу. Украинцы успели задекларировать 6,2 млрд грн
13.02.2023, 18:11
Фото: depositphotos.com
В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали 6,2 млрд грн, сумма одноразового сбора составила 379,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма одноразового сбора составила 246,6 млн грн.
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Кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц завершится в конце февраля.
В налоговой призывают граждан не медлить и воспользоваться возможностью легализовать активы, с которых на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.
Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить
- 15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. В бюджет поступило 1,5 млн грн за первые три недели действия налоговой амнистии. 21 декабря 2021 года налоговая амнистия собрала первый миллиард гривен. Отметка в 6 млрд грн была преодолена в начале января 2023 года.
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