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Налоговая амнистия подходит к концу. Украинцы успели задекларировать 6,2 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 18:11
Налоговая амнистия подходит к концу. Украинцы успели задекларировать 6,2 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали 6,2 млрд грн, сумма одноразового сбора составила 379,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.   

За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма одноразового сбора составила 246,6 млн грн. 

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Кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц завершится в конце февраля. 

В налоговой призывают граждан не медлить и воспользоваться возможностью легализовать активы, с которых на 1 января 2021 года не были уплачены налоги. 

Налоговая амнистия подходит к концу. Украинцы успели задекларировать 6,2 млрд грн

Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить

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Роман Бриль
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ГНС налоговая амнистия налоговая служба добровольная декларация
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