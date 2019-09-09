Налоговая амнистия: украинцам предложат общую и пониженную ставки

На сайте Верховной Рады (ВР) появился законопроект №1232 о применении спецдекларирования (налоговой амнистии) за нарушение физлицами налогового законодательства авторства главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева.

В пояснительной записке к документу отмечается, что цель налоговой амнистии - увеличение доходной части бюджета и возвращение денег в Украину.

Она не будет применяться к активам и доходам, полученным преступным или коррупционным путем, а также к тем, которые были выявлены налоговиками по результатам проверки до 1 января 2020 года, говорится в законопроекте.

Информация, полученная налоговиками во время налоговой амнистии, будет конфиденциальной. Ее не смогут разглашать без письменного согласия декларанта.

Чтобы воспользоваться правом на спецдекларирование, налогоплательщики должны подать спецдекларацию с 1 января по 31 марта 2020 года и уплатить налоговые обязательства по скрытым доходам (активам):

5% для валютных ценностей, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей (паев) в имуществе юридических лиц, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и/или финансовых инструментов;

для валютных ценностей, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей (паев) в имуществе юридических лиц, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и/или финансовых инструментов; 10% для всех других имущественных прав;

для всех других имущественных прав; 2,5% для активов, за которые были куплены облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Перед подачей спецдекларации все декларируемые активы нужно разместить на счетах в банках Украины. Там они должны храниться не менее 365 календарных дней, следующих за 31 марта 2020 года.

В течение 90 дней после 31 марта 2020 года контролирующие органы могут провести экспертную оценку активов, заявленных в специальной декларации.

Доходы на сумму 100 000 грн будут считаться подтвержденными без представления специальной декларации и амнистированными без каких-либо дополнительных условий. Уплата налогов по ним не потребуется и налоговые проверки источников получения этих доходов не будут проводиться.