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ГНС расширила реестр крупных налогоплательщиков

ГНС расширила реестр крупных налогоплательщиков
03.10.2019, 09:59

Список крупных налогоплательщиков пополнили 187 предприятий

Государственная налоговая служба утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2020 год. Приказ №98 подписан 26 сентября, сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГНС.

В 2020 году количество крупных плательщиков составит 1660, что на 187 или на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.

В налоговой напоминают, что в перечень крупных плательщиков включаются те, у кого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превысил 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов и платежей, уплаченных в Государственный бюджет Украины за такой же период превысила 1 млн евро (из них налоговых платежей не менее 500 000 евро).

Кто находится в Реестр крупных налогоплательщиков можно проверить здесь.

  • В 2018 году доходы крупного бизнеса выросли на 15,3% - до 5,39 трлн грн по сравнению с 2017 годом.
  • По данным ГНС, в августе поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в бюджет выросли на 2,9 млрд грн, до 19,8 млрд грн. В налоговой рост поступлений объясняют упорной аналитической работой.
  • В Государственной налоговой службе объявили о полной перезагрузке ведомства и обещают пересмотр подходов к организации проверок и судебной практике.

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