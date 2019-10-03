ГНС расширила реестр крупных налогоплательщиков

Государственная налоговая служба утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2020 год. Приказ №98 подписан 26 сентября, сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГНС.

В 2020 году количество крупных плательщиков составит 1660, что на 187 или на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.

В налоговой напоминают, что в перечень крупных плательщиков включаются те, у кого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превысил 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов и платежей, уплаченных в Государственный бюджет Украины за такой же период превысила 1 млн евро (из них налоговых платежей не менее 500 000 евро).

Кто находится в Реестр крупных налогоплательщиков можно проверить здесь.