Добровольные налоги без "масок-шоу" - Новая стратегия налоговой

В Государственной налоговой службе Украины (ГНС) начали полную перезагрузку ведомства. Об этом в Facebook написал глава ГНС Сергей Верланов.

По его словам в ведомстве пересмотрят подходы к организации проверок и судебной практике. "Главная идея - это полная перезагрузка налоговой службы. Это построение партнерских отношений между налоговой - как сервисом, и плательщиком - как нашим клиентом", - написал Верланов.

Он также отметил, что главная цель: "налоги должны не выбиваться, а добровольно выплачиваться". При этом Верланов подчеркнул, что люди должны видеть реальную пользу от уплаты налогов, что деньги идут на экономическое развитие, укрепление государства и рост социальной защиты.

"У нас есть четкий план, как этого достичь, и мы знаем, как это сделать", - подчеркнул Верланов.

Новая стратегия налоговой службы включает кадровую перезагрузку ведомства и очищение от коррупционеров. Налогоплательщик становится приоритетом ведомства: запустят удобные сервисы, которые предполагают минимум личного контакта с налоговиками. Основным каналом коммуникации станет электронный кабинет.

В ГНС также планируют сократить количество проверок, проверять только рисковых плательщиков и увеличить процент уплаты по результатам проверок до 40% ( сейчас 10%).

При этом в ведомстве подчеркивают, что уплата налогов должна быть добровольной и обещают прекратить силовое давление на бизнес и развивать партнерские отношения вместо государственного рэкета.

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