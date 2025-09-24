Налоговая запустила дашборд мониторинга поступлений в общий фонд госбюджета

ГНС запустила дашборд, который позволяет в визуальной форме отслеживать налоговые поступления

Фото: Depositphotos

Государственная налоговая служба запустила новый цифровой инструмент – дашборд мониторинга налоговых поступлений в общий фонд госбюджета. Об этом сообщила и. о. председателя ГНС Леся Карнаух.

Дашборд доступен на сайт ГНС и позволяет в удобной визуальной форме отслеживать:

общую картину налоговых поступлений и их структуру;

сравнение уплаты за разные периоды – месяц, квартал, полугодие или с начала года;

анализ динамики поступлений в текущем и предыдущих годах;

долю каждого платежа в общей сумме.

"Дашборд ГНС – это современный инструмент для анализа поступлений платежей и оценки выполнения плановых показателей на определенную дату.", – отметила Карнаух.

По ее словам, новый инструмент упростит работу бизнеса, общественности и работников самой ГНС, поскольку данные теперь подаются не в "километровых таблицах", а в удобном интерактивном формате.

Над проектом ГНС работала вместе с Центром исследований фискальной политики.

В будущем планируется расширить дашборд, добавив модуль прогнозирования налоговых поступлений с учетом сезонности, изменений в законодательстве и других факторов.