Налоговая запустила дашборд мониторинга поступлений в общий фонд госбюджета
Государственная налоговая служба запустила новый цифровой инструмент – дашборд мониторинга налоговых поступлений в общий фонд госбюджета. Об этом сообщила и. о. председателя ГНС Леся Карнаух.
Дашборд доступен на сайт ГНС и позволяет в удобной визуальной форме отслеживать:
- общую картину налоговых поступлений и их структуру;
- сравнение уплаты за разные периоды – месяц, квартал, полугодие или с начала года;
- анализ динамики поступлений в текущем и предыдущих годах;
- долю каждого платежа в общей сумме.
"Дашборд ГНС – это современный инструмент для анализа поступлений платежей и оценки выполнения плановых показателей на определенную дату.", – отметила Карнаух.
По ее словам, новый инструмент упростит работу бизнеса, общественности и работников самой ГНС, поскольку данные теперь подаются не в "километровых таблицах", а в удобном интерактивном формате.
Над проектом ГНС работала вместе с Центром исследований фискальной политики.
В будущем планируется расширить дашборд, добавив модуль прогнозирования налоговых поступлений с учетом сезонности, изменений в законодательстве и других факторов.
- В начале сентября ГНС сообщила, что количество резидентов Дія City и уплаченных налогов выросла почти вдвое.
