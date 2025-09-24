Податкова запустила дашборд моніторингу надходжень до загального фонду держбюджету

ДПС запустила дашборд, який дозволяє у візуальній формі відстежувати податкові надходження

Фото: Depositphotos

Державна податкова служба запустила новий цифровий інструмент – дашборд моніторингу податкових надходжень до загального фонду держбюджету. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Дашборд доступний на сайті ДПС і дозволяє в зручній візуальній формі відстежувати:

загальну картину податкових надходжень та їх структуру;

порівняння сплати за різні періоди – місяць, квартал, півріччя чи з початку року;

аналіз динаміки надходжень у поточному та попередніх роках;

частку кожного платежу у загальній сумі.

"Дашборд ДПС – це сучасний інструмент для аналізу надходжень платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату", – зазначила Карнаух.

За її словами, новий інструмент спростить роботу бізнесу, громадськості та працівників самої ДПС, оскільки дані тепер подаються не у "кілометрових таблицях", а у зручному інтерактивному форматі.

Над проєктом ДПС працювала разом із Центром досліджень фіскальної політики.

У майбутньому планується розширити дашборд, додавши модуль прогнозування податкових надходжень з урахуванням сезонності, змін у законодавстві та інших факторів.