Податкова запустила дашборд моніторингу надходжень до загального фонду держбюджету
Фото: Depositphotos

Державна податкова служба запустила новий цифровий інструмент – дашборд моніторингу податкових надходжень до загального фонду держбюджету. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Дашборд доступний на сайті ДПС і дозволяє в зручній візуальній формі відстежувати:

  • загальну картину податкових надходжень та їх структуру;
  • порівняння сплати за різні періоди – місяць, квартал, півріччя чи з початку року;
  • аналіз динаміки надходжень у поточному та попередніх роках;
  • частку кожного платежу у загальній сумі.

"Дашборд ДПС – це сучасний інструмент для аналізу надходжень платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату", – зазначила Карнаух.

За її словами, новий інструмент спростить роботу бізнесу, громадськості та працівників самої ДПС, оскільки дані тепер подаються не у "кілометрових таблицях", а у зручному інтерактивному форматі.

Над проєктом ДПС працювала разом із Центром досліджень фіскальної політики.

У майбутньому планується розширити дашборд, додавши модуль прогнозування податкових надходжень з урахуванням сезонності, змін у законодавстві та інших факторів.

  • На початку вересня ДПС повідомила, що кількість резидентів Дія City та сплачених податків зросла майже удвічі.
податкиДержбюджетдержавна податкова служба