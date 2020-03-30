Налоговый комитет парламента поддержал "антиколомойский" закон

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о национализированных банках. Об этом в Facebook написал народный депутат Виталий Безгин (фракция Слуга народа).
По его словам, комитет собрался со второй попытки и поддержал законопроект.
Принятие "антиколомойского закона", как и реформа рынка земли, являются условиями МВФ для предоставления Украине расширенной помощи в $8 млрд. В противном случае страну может ждать дефолт.
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- Ранее собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил LIGA.net, что Верховная Рада может провести голосование по "антиколомойскому закону" уже сегодня, если кворум финансового комитета соберется. Если нет, то завтра.
- 27 марта нардеп из Слуги народа Егор Чернев заявил, что часть депутатов купили и они не дадут голоса за закон, предотвращающий возврат ПриватБанка Игорю Коломойскому.
- 23 марта законопроект был внесен Кабмином в парламент. 24 марта стал известен его текст: основные моменты. 25 марта нардепы из СН призвали Раду поддержать "антиколомойский" закон.
- Президент Владимир Зеленский обращался к депутатам с призывом принять "антиколомойский" закон и закон о рынке земли, чтобы получить внешнее финансирование на $10 млрд и не допустить дефолта. Но оба закона не включили в повестку дня. Глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что для их рассмотрения могут провести дополнительное внеочередное заседание сразу же после первого.
Андреева Анна