Налоговый комитет парламента поддержал "антиколомойский" закон

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о национализированных банках. Об этом в Facebook написал народный депутат Виталий Безгин (фракция Слуга народа).

По его словам, комитет собрался со второй попытки и поддержал законопроект.

Принятие "антиколомойского закона", как и реформа рынка земли, являются условиями МВФ для предоставления Украине расширенной помощи в $8 млрд. В противном случае страну может ждать дефолт.

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