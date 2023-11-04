Нацбанк снизил продажу валюты до минимума за два месяца

Национальный банк Украины уменьшил чистую продажу валюты с 30 октября по 3 ноября до $562,08 млн по сравнению с $675 млн неделей ранее, свидетельствуют данные регулятора.

Это самый маленький показатель с начала сентября и почти вдвое меньше, чем в неделю, когда НБУ отказался от фиксированного курса гривны и перешел к "управляемому" курсу.

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При этом объемы покупки валюты регулятором на межбанке остались незначительными и составили всего $0,65 млн.

Курс гривны на межбанке за неделю укрепился с 36,3659 грн/$ по итогам торгов на межбанке в понедельник до 36,1705 грн/$ в пятницу.

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