Нацбанк зменшив продаж валюти до мінімуму за два місяці

Національний банк України зменшив чистий продаж валюти з 30 жовтня по 3 листопада до $562,08 млн, порівняно із $675 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.

Це найменший показник з початку вересня і майже вдвічі менше, ніж у тиждень, коли НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні і перейшов до "керованого" курсу.

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При цьому обсяги придбання валюти регулятором на міжбанку залишилися незначними і становили всього $0,65 млн.

Курс гривні на міжбанку за тиждень зміцнився з 36,3659 грн/$ за підсумками торгів на міжбанку у понеділок до 36,1705 грн/$ у п'ятницю.

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