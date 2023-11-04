Нацбанк зменшив продаж валюти до мінімуму за два місяці
04.11.2023, 16:26
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)
Національний банк України зменшив чистий продаж валюти з 30 жовтня по 3 листопада до $562,08 млн, порівняно із $675 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.
Це найменший показник з початку вересня і майже вдвічі менше, ніж у тиждень, коли НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні і перейшов до "керованого" курсу.
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При цьому обсяги придбання валюти регулятором на міжбанку залишилися незначними і становили всього $0,65 млн.
Курс гривні на міжбанку за тиждень зміцнився з 36,3659 грн/$ за підсумками торгів на міжбанку у понеділок до 36,1705 грн/$ у п'ятницю.
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- Національний банк, який з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс на рівні 36,5686 грн/$, з 3 жовтня ввів курсові послаблення, якими фактично відмовився від фіксації.
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