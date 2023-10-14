UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк сократил чистую продажу валюты за неделю более чем на $500 млн

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 15:25
Нацбанк сократил чистую продажу валюты за неделю более чем на $500 млн - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Национальный банк сократил чистый объем продаж валюты за неделю более чем на $500 миллионов. Объем продаж на этой неделе практически был минимальным и составил всего $0,25 млн, свидетельствуют данные регулятора.

Чистый объем продаж долларов, проведенный Национальным банком во второй неделе после отказа от фиксированного курса гривны, составил $575 млн, что является значительным уменьшением по сравнению с предыдущей неделей, когда он составил $1,15 млрд, и оказался даже меньше, чем в сентябре.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По результатам этой недели курс гривны на межбанковском рынке укрепился на 0,5% или на 19 копеек, достигнув уровня 36,3931 грн/$1.

В валютных обменниках в течение недели доллар немного подешевел, потеряв примерно 6 копеек и оказавшись на уровне 38,07 грн/$1.

Читайте на также: Новый курс от Нацбанка. Чего ждать украинцам от валютных послаблений

  • Национальный банк, с конца июля 2022 года удерживавший официальный курс на уровне 36,5686 грн/$, с 3 октября ввел курсовые послабления, которыми фактически отказался от фиксации.
Наталия Софиенко
валютный рынокнацбанк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 