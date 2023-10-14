Нацбанк сократил чистую продажу валюты за неделю более чем на $500 млн

Национальный банк сократил чистый объем продаж валюты за неделю более чем на $500 миллионов. Объем продаж на этой неделе практически был минимальным и составил всего $0,25 млн, свидетельствуют данные регулятора.

Чистый объем продаж долларов, проведенный Национальным банком во второй неделе после отказа от фиксированного курса гривны, составил $575 млн, что является значительным уменьшением по сравнению с предыдущей неделей, когда он составил $1,15 млрд, и оказался даже меньше, чем в сентябре.

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По результатам этой недели курс гривны на межбанковском рынке укрепился на 0,5% или на 19 копеек, достигнув уровня 36,3931 грн/$1.

В валютных обменниках в течение недели доллар немного подешевел, потеряв примерно 6 копеек и оказавшись на уровне 38,07 грн/$1.

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