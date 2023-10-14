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Нацбанк скоротив чистий продаж валюти за тиждень на понад $500 млн

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 15:25
Нацбанк скоротив чистий продаж валюти за тиждень на понад $500 млн - Фото
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Національний банк скоротив чистий обсяг продажу валюти за тиждень на понад $500 мільйонів. Обсяг продажу цього тижня практично був мінімальним і становив лише $0,25 млн, свідчать дані регулятора.

Чистий обсяг продажу доларів, проведений Національним банком у другому тижні після відмови від фіксованого курсу гривні, склав $575 млн, що є значним зменшенням порівняно з попереднім тижнем, коли він становив $1,15 млрд і виявився навіть меншим, ніж у вересні.

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За результатами цього тижня курс гривні на міжбанківському ринку зміцнився на 0,5%, або на 19 копійок, досягнувши рівня 36,3931 грн/$1. 

У валютних обмінниках протягом тижня долар трошки подешевшав, втративши приблизно 6 копійок і опинившись на рівні 38,07 грн/$1. 

Читайте також: Новий курс від Нацбанку. Чого очікувати українцям від валютних послаблень

  • Національний банк, який з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс на рівні 36,5686 грн/$, з 3 жовтня ввів курсові послаблення, якими фактично відмовився від фіксації.
Наталія Софієнко
Нацбанквалютний ринок
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