Нацбанк скоротив чистий продаж валюти за тиждень на понад $500 млн

Національний банк скоротив чистий обсяг продажу валюти за тиждень на понад $500 мільйонів. Обсяг продажу цього тижня практично був мінімальним і становив лише $0,25 млн, свідчать дані регулятора.

Чистий обсяг продажу доларів, проведений Національним банком у другому тижні після відмови від фіксованого курсу гривні, склав $575 млн, що є значним зменшенням порівняно з попереднім тижнем, коли він становив $1,15 млрд і виявився навіть меншим, ніж у вересні.

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За результатами цього тижня курс гривні на міжбанківському ринку зміцнився на 0,5%, або на 19 копійок, досягнувши рівня 36,3931 грн/$1.

У валютних обмінниках протягом тижня долар трошки подешевшав, втративши приблизно 6 копійок і опинившись на рівні 38,07 грн/$1.

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