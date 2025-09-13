Нацбанк за неделю продал на межбанке $443 миллиона: самый низкий показатель с апреля

В сентябре НБУ начал не только продавать, но и покупать валюту, хотя и в минимальных объемах

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк Украины на текущей неделе (8 сентября – 12 сентября) продал на межбанковском валютном рынке $442,83 млн. Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка в статистике по результатам валютных интервенций.

Это самый низкий показатель с апреля и один из самых низких недельных показателей с начала года. По сравнению с предыдущей неделей он уменьшился почти на 20%.

В то же время в сентябре Нацбанк начал не только продавать, но и покупать валюту, хотя и в минимальных объемах: 1-5 сентября приобрел $0,5 млн, 8-12 сентября – $0,18 млн.

С начала 2025 года Нацбанк продал на межбанке $24,34 млрд и купил $38,05 млн.

За 2024 год Национальный банк Украины продал на межбанке $35,3 млрд и купил $126,3 млн.

НБУ поддерживает устойчивость валютного рынка, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты путем поступлений международной помощи.

В июле Нацбанк прогнозировал, что в целом в 2025-2026 годах спрос на иностранную валюту будет оставаться высоким, однако рекордные объемы внешнего финансирования позволят его компенсировать и даже нарастить резервы до $54 млрд.

В начале сентября заместитель главы НБУ Сергей Николайчук говорил, что Нацбанк ожидает роста спроса на валюту, но не до уровня прошлого года.