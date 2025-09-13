Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $443 мільйони: найнижчий показник з квітня

У вересні НБУ почав не лише продавати, а й купувати валюту, хоч і в мінімальних обсягах

Фото: НБУ / Flickr

Національний банк України на поточному тижні (8 вересня – 12 вересня) продав на міжбанківському валютному ринку $442,83 млн. Такі дані оприлюднено на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.

Це найнижчий показник з квітня і один з найнижчих тижневих показників з початку року. Порівняно з попереднім тижнем він зменшився на майже 20%.

Водночас у вересні Нацбанк почав не лише продавати, а й купувати валюту, хоч і в мінімальних обсягах: 1-5 вересня придбав $0,5 млн, 8-12 вересня – $0,18 млн.

З початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку $24,34 млрд та купив $38,05 млн.

За 2024 рік Національний банк України продав на міжбанку $35,3 млрд та купив $126,3 млн.

НБУ підтримує стійкість валютного ринку, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти шляхом надходжень міжнародної допомоги.

У липні Нацбанк прогнозував, що загалом у 2025-2026 роках попит на іноземну валюту залишатиметься високим, проте рекордні обсяги зовнішнього фінансування дадуть змогу його компенсувати й навіть наростити резерви до $54 млрд.

На початку вересня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук казав, що Нацбанк очікує на зростання попиту на валюту, але не до рівнів минулого року.