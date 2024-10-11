Национальный кешбэк: более миллиона украинцев уже получили выплаты

Юлия Свириденко. Фото: Facebook

Уже более миллиона украинцев получили начисление на сумму 73,2 млн грн за время бета-тестирования программы поддержки граждан "Национальный кешбэк". С 11 октября программу запускают официально. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

За период тестирования, который длился со 2 сентября, более 2 миллионов украинцев выпустили карты для участия в программе, и уже более миллиона пользователей получили кешбэк на сумму 73,2 млн грн. Программа привлекла 11 банков, сотни ритейлеров и тысячи производителей, которые добавили в нее 260 000 товаров. Теперь программа работает на полную, а также началась рекламная кампания для ее популяризации.

Основным условием для начисления кэшбэка является покупка украинских товаров. Цель программы — формирование спроса на отечественные продукты и поддержка экономики страны, в частности в трудные времена войны.