Національний кешбек: більше мільйона українців вже отримали виплати
Вже більше мільйона українців отримали нарахування на суму 73,2 млн грн під час бета-тестування програми підтримки громадян "Національний кешбек". З 11 жовтня програму запускають офіційно. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.
За період тестування, який тривав з 2 вересня, понад 2 мільйони українців випустили картки для участі у програмі, і вже більш як мільйон користувачів отримали кешбек на суму 73,2 млн грн. Програма залучила 11 банків, сотні ритейлерів та тисячі виробників, що додали до неї 260 000 товарів. Відтепер програма працює на повну, а також розпочалася рекламна кампанія для її популяризації.
Основною умовою для нарахування кешбеку є придбання українських товарів. На меті програми — формування попиту на вітчизняні продукти та підтримка економіки країни, зокрема у важкі часи війни.
- За місяць тестування державної програми "Національний кешбек" українцям нарахували 42 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва.
- Станом на 1 жовтня 884 000 українців, або 95% споживачів, які позначили картки для виплат кешбеку в Дії, бачать нарахований кешбек. Загалом до програми долучилося понад 1,6 млн українців, які оформили 1,8 млн карток.