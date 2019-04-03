НБУ анонсировал новые валютные послабления

Национальный банк Украины (НБУ) планирует отменить обязательную продажу валюты, ограничения на репатриацию дивидендов и на выдачу кредитов в гривне для покупки валюты. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, пишет УНИАН.

По словам Чурия, это те ограничения, которые негативно влияют на бизнес-климат - операции по экспорту-импорту и относительно прямых инвестиций из-за рубежа. Их отмена станет следующим шагом регулятора в рамках послаблений на валютном рынке.

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Напомним, с 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке.

В частности, бизнес освободили от декларирования валюты и имущества за рубежом.

С 1 марта снижена с 50% до 30% норма обязательной продажи бизнесом валютных поступлений.