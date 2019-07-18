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18.07.2019, 08:44

НБУ изменил условия выдачи лицензий инкассаторам

НБУ изменил условия выдачи лицензий инкассаторам

18 июля начинает действовать новый порядок выдачи лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации

Национальный банк Украины уточнил порядок выдачи юридическим лицам лицензии на инкассаторские и упростил требования к обработке и хранению наличных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк уменьшил срок аренды помещений (с пяти до трех лет) и кассовых узлов (с пяти до двух лет) для обработки и хранения наличности; а также уменьшил с пяти до двух лет сроков аренды кассовой техники для обработки и хранения наличности;

Кроме того, Национальный банк:

  • уточнил перечень документов, предоставляемых юрилицом для подтверждения полномочий руководителей. Теперь компании нужно будет предоставить свою финансовую отчетность по установленной форме, заключение аудитора (аудиторской фирмы) о подтверждении достоверности и полноты финансовой отчетности, источников формирования собственного капитала юрлица и достаточности его финансового состояния для работы по обработке и хранению наличности;
  • установил перечень нарушений, при которых НБУ отменяет согласование на осуществление юрлицом операций по обработке и хранению наличности;
  • определил порядок отмены и восстановления Нацбанком согласования на осуществление таких операций.

Как отмечают в НБУ, эти изменения внесены с учетом обращений бизнес-сообщества, рыночной ситуации и практики, а также с целью конкурентного развития рынка инкассации, обработки и хранения наличности.

Нормы содержит постановление Нацбанка от 8 июля № 89 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации", которое вступает в силу с 18 июля 2019 года.

Регулятор напоминает, что такую лицензию НБУ получили и предоставляют банкам услуги по инкассации девять компаний: ООО "Сит-Секьюрити" (Киев), ООО "Украинский сервис инкассации" (Киев), ООО "Первая инкассаторская компания" (Одесса), ООО "О-МЕГА" (Харьков), ООО "Агентство комплексной безопасности - охранная фирма" (Харьков), ООО "Панорама Прикарпатья" (Киев), ООО "Диамант Секьюрити" (Киев), ООО "Кэш Энд Секьюрити" (Киев), ЧП "Комсервис-Безопасность" (Киев).

О планах изменить условия лицензирования инкассаторских услуг НБУ объявил в апреле этого года. 

Напомним, 2 апреля НБУ ввел тарифы на услуги в сфере лицензирования операций по инкассации.

Ранее в НБУ рассказали, как компании стать инкассатором. Для этого нужно выполнить пять базовых требований для получения лицензии, среди которых надлежащая материально-техническая база, репутация и 2 млн грн. В январе Нацбанк разрешили хранить наличные небанковским инкассаторам.

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Теги: НБУ, инкассатор, лицензия НБУ
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