НБУ изменил условия выдачи лицензий инкассаторам

Национальный банк Украины уточнил порядок выдачи юридическим лицам лицензии на инкассаторские и упростил требования к обработке и хранению наличных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк уменьшил срок аренды помещений (с пяти до трех лет) и кассовых узлов (с пяти до двух лет) для обработки и хранения наличности; а также уменьшил с пяти до двух лет сроков аренды кассовой техники для обработки и хранения наличности;

Кроме того, Национальный банк:

уточнил перечень документов, предоставляемых юрилицом для подтверждения полномочий руководителей. Теперь компании нужно будет предоставить свою финансовую отчетность по установленной форме, заключение аудитора (аудиторской фирмы) о подтверждении достоверности и полноты финансовой отчетности, источников формирования собственного капитала юрлица и достаточности его финансового состояния для работы по обработке и хранению наличности;

установил перечень нарушений, при которых НБУ отменяет согласование на осуществление юрлицом операций по обработке и хранению наличности;

определил порядок отмены и восстановления Нацбанком согласования на осуществление таких операций.

Как отмечают в НБУ, эти изменения внесены с учетом обращений бизнес-сообщества, рыночной ситуации и практики, а также с целью конкурентного развития рынка инкассации, обработки и хранения наличности.

Нормы содержит постановление Нацбанка от 8 июля № 89 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации", которое вступает в силу с 18 июля 2019 года.

Регулятор напоминает, что такую лицензию НБУ получили и предоставляют банкам услуги по инкассации девять компаний: ООО "Сит-Секьюрити" (Киев), ООО "Украинский сервис инкассации" (Киев), ООО "Первая инкассаторская компания" (Одесса), ООО "О-МЕГА" (Харьков), ООО "Агентство комплексной безопасности - охранная фирма" (Харьков), ООО "Панорама Прикарпатья" (Киев), ООО "Диамант Секьюрити" (Киев), ООО "Кэш Энд Секьюрити" (Киев), ЧП "Комсервис-Безопасность" (Киев).

О планах изменить условия лицензирования инкассаторских услуг НБУ объявил в апреле этого года.

Напомним, 2 апреля НБУ ввел тарифы на услуги в сфере лицензирования операций по инкассации.

Ранее в НБУ рассказали, как компании стать инкассатором. Для этого нужно выполнить пять базовых требований для получения лицензии, среди которых надлежащая материально-техническая база, репутация и 2 млн грн. В январе Нацбанк разрешили хранить наличные небанковским инкассаторам.