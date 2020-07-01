НБУ может возглавить предправления Укргазбанка Шевченко

Якова Смолия, который подал заявление об отставке с должности главы Национального банка, может заменить действующий председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в финансовом комитете Верховной Рады из фракции Слуга народа, аналогичную информацию также озвучил замглавы финкомитета Ярослав Железняк (Голос).

Собеседник LIGA.net в руководстве Офиса президента отметил, что речь действительно идет о нынешнем руководителе госбанка, однако не уточнил его фамилии.

По предварительной информации источников LIGA.net голосование в Раде за отставку Смолия должно состояться в пятницу, 3 июля.

Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине ", - заявил Смолий. Его заместители пока остаются работать в Нацбанке. Вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на Нацбанк. "

17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия. Документ критикует действия Нацбанка последних лет в частности речь шла о недостаточной курсовой стабильности, “пирамиде ОВГЗ” и торможении роста экономики.



Кирилл Шевченко возглавляет Укргазбанк с 2015 года (подробная биография - здесь). Укргазбанк был национализирован в 2009 году. Сейчас государству принадлежит 94,94% акций банка.