НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты

Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей о покупке иностранной валюты только под обязательства.

Как сообщает пресс-служба НБУ, с 20 июля бизнес сможет покупать валюту в пределах лимита в 100 000 евро (в эквиваленте) в день без наличия оснований и обязательств и без представления в банк подтверждающих документов.

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"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продолжения валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильная, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", – отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

По оценкам центробанка, текущее послабление не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

В НБУ отметили, что следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности и т.д., а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке.

С 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке. На сегодня регулятор отменил уже около 40 ограничений на валютном рынке и ослабил большинство действующих. В частности, с 20 июня 2019 года НБУ отменил обязательную продажу валютной выручки на межбанке для бизнеса. С 5 ноября 2019 года Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты физлицами в эквиваленте 150 000 грн в день. В феврале этого года НБУ в два раза увеличил е-лимит на зарубежные переводы.

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Юрий Тарасовский

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