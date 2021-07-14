UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты

14.07.2021, 15:29
НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей о покупке иностранной валюты только под обязательства.

Как сообщает пресс-служба НБУ, с 20 июля бизнес сможет покупать валюту в пределах лимита в 100 000 евро (в эквиваленте) в день без наличия оснований и обязательств и без представления в банк подтверждающих документов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продолжения валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильная, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", – отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

По оценкам центробанка, текущее послабление не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

В НБУ отметили, что следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности и т.д., а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке.

  • С 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке. На сегодня регулятор отменил уже около 40 ограничений на валютном рынке и ослабил большинство действующих. В частности, с 20 июня 2019 года НБУ отменил обязательную продажу валютной выручки на межбанке для бизнеса. С 5 ноября 2019 года Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты физлицами в эквиваленте 150 000 грн в день. В феврале этого года НБУ в два раза увеличил е-лимит на зарубежные переводы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
валютная либерализация покупка валюты валютные ограничения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 