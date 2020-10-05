НБУ отозвал лицензии у четырех кредитных союзов

Национальный банк Украины отозвал лицензии на проведение хозяйственной деятельности и предоставление финансовых услуг у четырех кредитных союзов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Лицензии отозваны у КС Инвестиционный союз "Будова", КС Ольвия, КС Лепта, КС Интер-Инвест, говорится в сообщении.

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После аннулирования лицензий, указанные кредитные союзы могут заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Нацбанк сообщает, что отзыв лицензий не избавляет участников кредитного союза от исполнения своих обязательств. В частности, те клиенты, у которых есть задолженность перед союзом, должны ее погасить.

В тоже время, НБУ напоминает, что кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц и государство не гарантирует возвращение средств клиентам союза в случае его банкротства.

16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о сплите, принятый парламентом 12 сентября того же года. Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между НБУ и НКЦБФР. Он вступил в силу 1 июля.

5 августа НБУ начал чистку небанковского финансового рынка. Аннулировал десятки лицензий. Список.

10 августа Национальный банк Украины завершил прием отчетности от участников небанковского финансового рынка. Отчетность подали 1642 финкомпании.

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Роман Брыль

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