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НБУ отозвал лицензии у четырех кредитных союзов

05.10.2020, 12:57
НБУ отозвал лицензии у четырех кредитных союзов - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины отозвал лицензии на проведение хозяйственной деятельности и предоставление финансовых услуг у четырех кредитных союзов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Лицензии отозваны у КС Инвестиционный союз "Будова", КС Ольвия, КС Лепта, КС Интер-Инвест, говорится в сообщении.

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После аннулирования лицензий, указанные кредитные союзы могут заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.  

Нацбанк сообщает, что отзыв лицензий не избавляет участников кредитного союза от исполнения своих обязательств. В частности, те клиенты, у которых есть задолженность перед союзом, должны ее погасить.

В тоже время, НБУ напоминает, что кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц и государство не гарантирует возвращение средств клиентам союза в случае его банкротства.

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Роман Брыль
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