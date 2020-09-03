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Шевченко объявил решение об учетной ставке: В НБУ опасаются новой волны COVID-19

03.09.2020, 14:01
Шевченко объявил решение об учетной ставке: В НБУ опасаются новой волны COVID-19 - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%. Об этом на брифинге 3 сентября сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Показатели импорта, розничного товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и автомобили свидетельствуют о восстановление потребительского спроса, которое, вероятно, будет продолжаться и в ближайшие месяцы. Постепенное выздоровление мировой экономики от коронакризиса и низкая база сравнения создаст почву для вхождения инфляции в целевой диапазон до конца года", – сказал Шевченко.

Глава НБУ отметил, что увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на темпы восстановления экономической активности.

"Впрочем, новая волна COVID-19 может сдерживать потребительский спрос и затормозить оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего сектор услуг", – отметил он.

Среди рисков в НБУ также выделяют влияние решений судов на макростабильность и волатильности мировых цен на продовольствие "в силу глобальных изменений климата и рисков усиления протекционизма в мире".

По словам Шевченко, ставка в 6% должна обеспечить баланс между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики.

"Но в случае негативного влияния коронавируса на внутренний спрос и деловую активность, НБУ будет готов придать экономике дополнительного импульса", – заявил глава НБУ.

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Сергей Шевчук
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