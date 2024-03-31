НБУ увеличил в марте продажи долларов
Национальный банк Украины в марте продал на межбанковском валютном рынке $1,788 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Объем продаж был на 18,5% выше, чем в феврале ($1,509 млрд).
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Также НБУ приобрел за месяц $26 млн.
За последнюю неделю марта регулятор продал $654,6 млн. Также НБУ приобрел $1,95 млн.
С начала года Нацбанк продал на межбанке более $5,9 млрд, а приобрел – всего $73,8 млн.
- В марте Украина получила около $9 млрд международной помощи.
- Украина может перейти с доллара в евро как основную валюту курсовой привязки.