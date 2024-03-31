НБУ увеличил в марте продажи долларов

Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Национальный банк Украины в марте продал на межбанковском валютном рынке $1,788 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Объем продаж был на 18,5% выше, чем в феврале ($1,509 млрд).

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Также НБУ приобрел за месяц $26 млн.

За последнюю неделю марта регулятор продал $654,6 млн. Также НБУ приобрел $1,95 млн.

С начала года Нацбанк продал на межбанке более $5,9 млрд, а приобрел – всего $73,8 млн.