НБУ збільшив у березні продаж доларів

Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Національний банк України у березні продав на міжбанківському валютному ринку $1,788 млрд. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Обсяг продажів був на 18,5% вищим, ніж у лютому ($1,509 млрд).

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Також НБУ придбав за місяць $26 млн.

За останній тиждень березня регулятор продав $654,6 млн. Також НБУ придбав $1,95 млн.

З початку року Нацбанк продав на міжбанку понад $5,9 млрд, а придбав – лише $73,8 млн.