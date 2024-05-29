НБУ ввел в обращение новую 10-гривневую монету. Посвящена военной спецслужбе транспорта

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк презентовал новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Государственной специальной службе транспорта – военному формированию в составе системы Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Госспецслужба транспорта занимается строительством оборонительных фортификаций и защитой транспортной инфраструктуры Украины. Воины службы – одни из первых, кто заходит на только что освобожденные в боях территории, восстанавливая разрушенную врагом транспортную инфраструктуру. Они также обезвреживают взрывоопасные предметы, строят новые дороги и мосты, уникальные понтонные переправы.

Аверс монеты – идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года: на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи "Государственная специальная служба транспорта" и лозунг ее военнослужащих: "Несломленные духом восстановят Украину!". В центре композиции рельефно изображены эмблема службы и схематический мост, что символизирует транспортную инфраструктуру Украины.

Как и все другие оборотные монеты Украины, новая монета обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Тираж монеты – 500 000 штук. Их можно также купить в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка.

Фото: НБУ

26 апреля 2024 года Нацбанк выпустил новую памятную монету к годовщине Чернобыля – фото.

Читайте также: Деньги и лом. Что дороже – номинальная стоимость монет или стоимость их металла