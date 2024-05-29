НБУ ввів в обіг нову 10-гривневу монету. Присвячена військовій спецслужбі транспорту — фото

Нові 10 гривень будуть у вільному обігу

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк презентував нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Державній спеціальній службі транспорту – військовому формуванню у складі системи Міністерства оборони України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Держсецслужба транспорту займається будівництвом оборонних фортифікацій та захистом транспортної інфраструктури України. Воїни служби – одні з перших, хто заходить на щойно звільнені у боях території, відновлюючи зруйновану ворогом транспортну інфраструктуру. Вони також знешкоджують вибухонебезпечні предмети, будують нові дороги та мости, унікальні понтонні переправи.

Аверс монети – ідентичний аверсу обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року: на ньому у центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу розміщено написи "Державна спеціальна служба транспорту" та гасло її військовослужбовців: "Незламні духом відновлять Україну!". У центрі композиції рельєфно зображені емблему служби та схематичний міст, що символізує транспортну інфраструктуру України.

Як і всі інші обігові монети України, нова монета є обов'язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Тираж монети – 500 000 штук. Їх також можна купити в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку.

Фото: НБУ

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