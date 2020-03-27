НБУ за неделю продал всего $80 млн. Спрос на валюту падает

Сегодня, 27 марта, Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $16 млн для поддержки курса гривни. Спрос на валюту со стороны населения упал, сообщает пресс-служба НБУ.

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"На этой неделе мы только в три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и целом продали достаточно небольшой объем валюты - менее $80 млн. Курс гривни на межбанке продолжал колебаться на уровне около 28 грн за доллар", - отметили в Нацбанке.

НБУ подчеркивает, что спрос на валюту со стороны населения упал.

"В последние дни граждане продают даже больше, чем покупают", - отмечается в сообщении.

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Регулятор фиксирует незначительный отток средств нерезидентов. Основной спрос на валюту формируют украинские компании, но он уравновешивается предложением валюты со стороны экспортеров, отметили в Нацбанке.