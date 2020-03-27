Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ за неделю продал всего $80 млн. Спрос на валюту падает

НБУ за неделю продал всего $80 млн. Спрос на валюту падает
27.03.2020, 18:29

В Нацбанке заявляют, что население уже продает валюты больше, чем покупает - спрос формируют украинские компании

Сегодня, 27 марта, Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $16 млн для поддержки курса гривни. Спрос на валюту со стороны населения упал, сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На этой неделе мы только в три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и целом продали достаточно небольшой объем валюты - менее $80 млн. Курс гривни на межбанке продолжал колебаться на уровне около 28 грн за доллар", - отметили в Нацбанке.

НБУ подчеркивает, что спрос на валюту со стороны населения упал.

"В последние дни граждане продают даже больше, чем покупают", - отмечается в сообщении.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Регулятор фиксирует незначительный отток средств нерезидентов. Основной спрос на валюту формируют украинские компании, но он уравновешивается предложением валюты со стороны экспортеров, отметили в Нацбанке.

Тарасовский Юрий
Напишите нам
валюта курс гривни курс доллара интервенции НБУ
Комментарии
Последние новости
 