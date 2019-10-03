НБУ за три дня потратил $200 млн на поддержку гривни

Национальная банк Украины на этой неделе продал на межбанке $200 млн для сглаживания временных колебаний курса. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в НБУ.

В Нацбанке добавили, что, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом в отдельные периоды в течение года курс гривни колебался в сторону ослабления. Такая ситуация наблюдалась в марте, а затем в конце мая-начале июня, после чего начинался обратный тренд.

"При режиме гибкого курсообразования колебание курса является реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и в мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия и происходит обратный тренд", – пояснил регулятор.

В центробанке подчеркнули, что объем международных резервов, который в последние месяцы колеблется в пределах $21-22 млрд, является достаточным для сглаживания текущих колебаний на валютном рынке.

НБУ напомнил, что его роль на валютном рынке - сглаживать значительные колебания (как в одну, так и в другую сторону), которые могут быть вредными для экономики.

На фоне укрепления гривни, по данным Нацбанка, регулятор пополнил международные резервы на $930 млн, выкупая валюту на межбанке. С начала года чистая покупка валюты составила около $3,7 млрд, что почти в 1,4 раза больше, чем за 2017−2018 годы.

Возможности для увеличения покупки в НБУ связали с устойчивым притоком денег от нерезидентов в гривневый госдолг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине.

При этом регулятор подчеркнул, что его валютные интервенции не противодействовали рыночным тенденциям.

По данным НБУ, портфель ОВГЗ к 26 июля в собственности иностранных инвесторов достиг 97 млрд грн.

1 октября Минфин привлек в бюджет от размещения ОВГЗ 77,2 млн грн.

3 октября Нацбанк официальный курс доллара поднялся до 24,85 грн, хотя еще 26 сентября был на уровне начала 2016 года - 24,12 грн.

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