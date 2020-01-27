Собственник Rozetka получил право предоставлять платежные услуги

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27 января Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности нового оператора услуг платежной инфраструктуры - компанию Уапром. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Уапром будет предоставлять услуги по технологическому сопровождению перевода средств с использованием платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг), обслуживать операции с электронными деньгами, а также предоставлять сопутствующие услуги информационного и технологического характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания стала тридцатым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры в Украине.

Дополнено. По данным Youcontrol, конечными бенефициарами компании УАПРОМ являются владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин (50%) и его жена Ирина Чечеткина (50%). Они владеют компанией через кипрскую Темания Ентерпрайзиз Лтд (Temania Enterprises Limited), которая владеет Розетка УА.

Полный список зарегистрированных операторов можно посмотреть здесь >>>

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