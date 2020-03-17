"Не паникуйте, просто подождите" - НБУ о нехватке наличного доллара

Национальный банк Украины совместно с другими банками работает над решением вопросам нехватки наличного доллара и в ближайшее время наладит другую систему доставки. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Она подтвердила, что есть определенные трудности с доставкой доллара. "Это связано с тем, что наличную иностранную валюту до карантина привозили самолетами из-за границы. Сейчас пассажирские перевозки приостановлены не только в Украине, поэтому есть временные сложности", - объяснила Рожкова.

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Она отметила, что НБУ с другими банками работает над решением этого вопроса и наладит другую систему доставки.

"Не паникуйте, просто подождите", - добавила Рожкова.

При этом она рекомендовала сокращать контакты с наличными и пользоваться более безопасными безналичными платежами.

Ранее в НБУ рассказали, что сделали для минимизации влияния карантина на банковскую систему.

16 марта НБУ продал $238 млн из резервов. Курс колебался в пределах 26,55-26,70 грн за доллар. Регулятор заверил, что имеет достаточный запас прочности, чтобы сдерживать панику на валютном рынке из-за коронавируса и дальше.

На прошлой неделе НБУ продал $981,6 млн для поддержания курса гривни. На данный момент международные резервы Украины превышают $25 млрд (было $26,6 млрд на начало марта).