"Не паникуйте, просто подождите" - НБУ о нехватке наличного доллара

Национальный банк Украины совместно с другими банками работает над решением вопросам нехватки наличного доллара и в ближайшее время наладит другую систему доставки. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
Она подтвердила, что есть определенные трудности с доставкой доллара. "Это связано с тем, что наличную иностранную валюту до карантина привозили самолетами из-за границы. Сейчас пассажирские перевозки приостановлены не только в Украине, поэтому есть временные сложности", - объяснила Рожкова.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Она отметила, что НБУ с другими банками работает над решением этого вопроса и наладит другую систему доставки.
"Не паникуйте, просто подождите", - добавила Рожкова.
При этом она рекомендовала сокращать контакты с наличными и пользоваться более безопасными безналичными платежами.